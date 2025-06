Ligue 1 (J26) : Casa renverse le Jaraaf, Gorée reprend la main, Ouakam enchaîne

Le Casa-Sports a bouleversé le haut du classement ce dimanche 1er juin 2025, en s'imposant face au Jaraaf (1-0) à Ziguinchor. Une défaite qui coûte le fauteuil de leader au club de la Médina, désormais devancé par l'US Gorée, vainqueur la veille. En bas de tableau, HLM Dakar s'offre une victoire précieuse contre la lanterne rouge Oslo FA.



Le Casa relance le championnat



Dans une ambiance chaude au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa-Sports a surpris le Jaraaf grâce à un but de Pape Sané (73'). Ce revers empêche les Médinois (44 points, +11) de reprendre la tête, désormais occupée par l'US Gorée (47 points, +9), qui a fait le travail en déplacement face à Teungueth FC (1-0), avec une réalisation de Seyni Mbaye Ndiaye (38').

Le Casa-Sports (30 points) s'offre une bouffée d'air frais et grimpe au 11e rang.



Ouakam garde le rythme



L'US Ouakam continue son impressionnante série. Les Requins ont dominé Jamono Fatick (2-1), signant une troisième victoire d'affilée. Djiby Ndoye (46') et Fodé Camara ont marqué, tandis que Baye Ibou Ndiaye a réduit le score en fin de partie (91'). Les Ouakamois restent au contact du duo de tête avec 43 points.



AJEL et Wallydaan frustrés à domicile



AJEL Rufisque (4e, 39 points) et Wallydaan (5e, 39 points) ont été tenus en échec sur le même score (1-1). À Rufisque, Génération Foot avait ouvert le score par Abdoulaye Bâ (54') avant l'égalisation tardive d'Amadou Bène Coly (90'). À Thiès, Wallydaan a mené grâce à Mame Saër Thioune (45') mais a concédé le nul après le but d'Alassane Ly (83') pour la Sonacos.



Victoire capitale pour HLM, Oslo s'enfonce



Dans le duel des mal-classés, HLM de Dakar (14e, 28 points) a pris le dessus sur Oslo FA (16e, 22 points) grâce à un but dans les arrêts de jeu du capitaine El Hadji Amadou Sall (90+3'), tout juste revenu de blessure. Un succès vital pour les Dakarois dans la course au maintien.



La Linguère freinée, le derby reporté



La Linguère (8e, 36 points) n'a pas su profiter de la réception de Dakar SC (9e, 32 points) pour se relancer. Après avoir encaissé un autogoal (38'), les Saint-Louisiens ont égalisé par Thierno Dioum (43'), sans faire mieux. Quant au derby Guédiawaye FC - AS Pikine, prévu dimanche à Yoff, il est reporté au mercredi 4 juin 2025, à huis clos, au stade Lat Dior de Thiès.





Résultats complets - 26e journée



Samedi 31 mai 2025



US Ouakam 2-1 Jamono Fatick



Teungueth FC 0-1 US Gorée



Linguère 1-1 Dakar SC



Dimanche 1er juin 2025



HLM Dakar 1-0 Oslo FA



Casa-Sports 1-0 Jaraaf



AJEL Rufisque 1-1 Génération Foot



Wallydaan 1-1 Sonacos



Guédiawaye FC - AS Pikine : Reporté au 4 juin 2025