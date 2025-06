ONU : le Pr Alioune Sall élu vice-président de la Commission du droit international

Le Sénégal s’illustre une nouvelle fois sur la scène internationale avec l’élection du professeur Alioune Sall à la vice-présidence de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies, à l’issue de sa 76e session tenue à Genève.



Le Professeur Alioune Sall, juriste de renom et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a été élu vice-président de cet organe prestigieux. Créée en 1947 par l’Assemblée générale de l’ONU, la CDI compte 34 membres, élus pour leur compétence exceptionnelle en droit international....



Ancien élève du prytanée militaire de Saint-Louis, le juriste a exercé comme avocat aux barreaux de Paris et de Dakar, juge à la Cour de justice de la CEDEAO, et enseignant dans plusieurs institutions internationales. Il est également membre de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye.