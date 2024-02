Le PDS annonce avoir déposé une proposition de loi portant report de la présidentielle pour 6 mois

Poursuivant son argumentaire, le parti de Me Abdoulaye Wade indique que cette initiative parlementaire " est motivée par les nombreux incidents et contestations qui ont faussé le processus électoral, mettant en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion des parrainages et du fichier électoral, et plus encore avec l'élimination arbitraire de candidats."

De "graves manquements" que le PDS qualifie "intolérables dans tout Etat démocratiques".



Considérant l'importance de l'élection présidentielle pour la sauvegarde de notre démocratie et de la paix, PDS estime "qu'un report est impératif. Ce délai supplémentaire est indispensable pour s'assurer que toutes les zones d'ombre entourant le processus électoral seront dissipées."

Le PDS propose "un report de six mois maximum comme mesure urgente et nécessaire pour corriger toutes les défaillances du Conseil constitutionnel et instaurer des conditions garantissant la tenue d'une élection présidentielle inclusive, libre et démocratique, avec un nouveau Conseil constitutionnel véritablement impartial"

Le Groupe Parlementaire Liberté, Démocratie et Changement appelle tous les parlementaires à "soutenir la proposition de loi en faveur de ce report."

