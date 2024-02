Le PM aux acteurs de l’université : « nous œuvrons sans relâche pour garantir à chaque citoyen l'accès à un enseignement supérieur de qualité »

À l’occasion de la rencontre avec les acteurs de l’université, le Premier ministre, Amadou Ba, a réaffirmé, jeudi, l’engagement du gouvernement à « œuvrer sans relâche pour garantir à chaque citoyen l’accès à un enseignement supérieur de qualité et favoriser les conditions d’une société du savoir dynamique et prospère ».



« Je tiens à réaffirmer l’engagement ferme de notre Gouvernement envers l’Enseignement supérieur. Nous sommes déterminés à œuvrer sans relâche pour garantir à chaque citoyen l’accès à un enseignement supérieur de qualité et à créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une société du savoir dynamique et prospère », a-t-il déclaré lors de la cérémonie marquant le démarrage de la concertation entre le gouvernement et la communauté universitaire sur l’état de l’enseignement supérieur.



Il a invité les acteurs à « travailler ensemble pour élaborer des solutions inclusives et durables” qui, non seulement ”garantissent une éducation de qualité pour tous, sans distinction », mais favorisent aussi, la création d’un ”environnement propice à l’épanouissement intellectuel et professionnel de chacun, où la recherche de pointe et l’innovation sont encouragées et soutenues.”



Le chef du gouvernement considère que l’Enseignement supérieur doit être « un espace d'émancipation, d'innovation et d'excellence. Nous devons encourager la créativité, la pensée critique et l'entrepreneuriat parmi nos étudiants et nos enseignants ».