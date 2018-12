Le Pds, Y’en a marre, Aj-Pads font faux bond à Me Mame Adama Gueye

Où sont passés le Parti démocratique sénégalais (Pds), Aj/Pads et Y’en a marre ? C’est la question qui était sur toutes les lèvres lors du lancement de la Pose jeudi 13 décembre. En effet, malgré l’accord de principe qu’ils avaient donné au coordonnateur de cette plateforme, Me Mame Adama Gueye, ils ne se sont pas présentés lors de la cérémonie d’ouverture.



Le leader du mouvement Sénégal Bou Bess, qui en est l’initiateur, a eu du mal à cacher sa frustration après ces défections. Mais sa réponse sèche «c’est au Pds qu’il faut le demander» servie aux journalistes qui lui ont demandé pourquoi le parti de Me Abdoulaye Wade qui avait pourtant informé sur leur engagement pour la réussite de la plateforme ne s’est pas au moins fait représenter ?



N’empêche, d’autres figures de l’opposition, Idrissa Seck, El Hadj Malick Gackou, Serigne Mansour Sy Jamil, Thierno Alassane Sall, entre autres ont adhéré «sans réserve» à la Pose, en signant la charte qui la régit.