Le Plan Sénégal 2050 : Numérique, Tourisme et Industries Créatives au cœur de l'avenir économique

Victor Niang a dévoilé les grandes orientations de la nouvelle stratégie nationale du référentiel Sénégal 2050, avec un focus particulier sur le numérique, le tourisme et les industries créatives. « D'abord, le numérique. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance », a déclaré Victor Niang ​lors de la cérémonie de lancement officiel à Diamniadio ce lundi.



Il a précisé que le Sénégal commencera dès ce mandat à poser les bases d'une société numérique solide. Ainsi, "chaque citoyen disposera d'une identité numérique fiable, et le foncier ainsi que les biens immobiliers seront digitalisés afin de faciliter une meilleure justice fiscale. De plus, les citoyens auront accès à un Internet haut débit, généralisé et abordable."



Les services publics seront également numérisés, tout comme de nombreux secteurs économiques. L'État s'engage à encourager l'émergence de champions nationaux dans le domaine numérique, avec l'espoir que « les Google et les Facebook de demain soient sénégalais ».



Le tourisme, autrefois un moteur clé de l'économie sénégalaise, sera également relancé. « Ce moteur s'est affaibli », a admis Victor Ndiaye, mais le projet vise à diversifier l'offre sénégalaise au-delà du tourisme balnéaire et d'affaires, en valorisant l'écotourisme, le tourisme culturel et événementiel. « L'objectif est de créer près d'un demi-million d'emplois d'ici 2050 », a-t-il affirmé.



Enfin, les industries culturelles et créatives, telles que la mode, le cinéma, la musique et les arts de la scène, seront renforcées. « Les Sénégalais talentueux ont su se faire un nom sur la scène mondiale », a-t-il noté, ajoutant que l'État soutiendra désormais ces secteurs pour développer la production de contenu et sa distribution. L'ambition est de faire de cette filière une industrie forte, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays.



Le Plan Sénégal 2050 place ainsi le numérique, le tourisme et les industries créatives au cœur de la transformation économique du pays, avec des objectifs clairs pour les décennies à venir.