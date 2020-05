Le Point de l'épidémie de #Covid_19 au Sénégal du 02 mars à ce 02 mai 2020

Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale font le point de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, du 02 mars, date de la première contamination enregistrée au pays à ce 02 mai 2020... Soit deux mois de lutte et de stratégies développées pour freiner la propagation de la maladie. Les chiffres clé, les éventuelles nouvelles mesures pour stopper le Covid-19... Abdoulaye Diouf Sarr, le Docteur Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), le Docteur Seydi, le Directeur de l'Institut Pasteur et deux autres experts face à la presse... Regardez !!!