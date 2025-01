Le Premier ministre Ousmane Sonko en visite officielle en Mauritanie (Gouvernement)

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est arrivé en Mauritanie ce dimanche 12 janvier 2025, dans l’après-midi, pour une visite d’amitié et de travail qui durera jusqu’au 14 janvier. Cette visite, selon les services d'information du Gouvernement du Sénégal, vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays voisins.



À son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott, Ousmane Sonko a été chaleureusement accueilli par son homologue mauritanien, Monsieur Moctar Ould Diay, en compagnie de plusieurs autorités mauritaniennes. Ce protocole de bienvenue reflète l’importance de cette visite dans le contexte des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie.



Cette mission s’inscrit dans la volonté des deux gouvernements de poursuivre la consolidation de leurs liens historiques. Lesquels sont marqués par une coopération soutenue dans divers domaines, notamment le commerce, la sécurité et les échanges culturels. Les autorités des deux pays espèrent également renforcer leur collaboration sur des projets de développement économique et de croissance régionale.



Au programme de la visite, plusieurs réunions ministérielles auront lieu, visant à approfondir la coopération dans des secteurs clés pour les deux nations. De plus, des rencontres avec la communauté sénégalaise vivant en Mauritanie et avec le patronat mauritanien sont prévues. Ce qui, du reste, offre ainsi une plateforme pour échanger sur des sujets d’intérêt commun, qu’il s’agisse d'investissements économiques ou de questions sociales.