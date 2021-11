Le Premier ministre français Jean Castex positif au Covid-19

Pendant dix jours, Jean Castex va se mettre à l'isolement et son agenda va être aménagé pour lui permettre de poursuivre ses activités, indiquait Matignon dans la soirée. Le Premier ministre souffrait lundi soir de « légers symptômes », selon son entourage, notamment une « légère toux ».



Jean Castex s'était rendu lundi matin à Bruxelles où il avait rencontré son homologue Alexander de Croo et quatre autres de ses ministres pour une réunion sur le thème de la sécurité. À son retour, il a réalisé un test PCR car il avait été informé que l'une de ses filles de 11 ans venait d'être testée positive au Covid-19, indique Valérie Gas, journaliste au service politique de RFI. « Il a donc immédiatement pratiqué un test PCR, qui s'avère positif », a expliqué Matignon.



Par précaution et avant même d'avoir le résultat de son test, le Premier ministre avait d'ailleurs conduit la réunion prévue lundi soir avec les élus de Guadeloupe en visioconférence de son bureau pour éviter tout contact avec eux. Jean Castex avait ensuite enregistré une déclaration et ne semblait avoir aucun symptôme.



Les ministres belges cas contact

Le chef du gouvernement était accompagné des ministres des Armées Florence Parly, de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la Justice Éric Dupond-Moretti et du secrétaire d'État à l'Europe Clément Beaune. Le directeur général de la Sécurité intérieure Nicolas Lerner, celui de la Sécurité extérieure Bernard Emie, le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard et le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme Laurent Nunez faisaient également partie de la délégation lors de ce déplacement.



Le Premier ministre avait déjà été cas contact, mais jusqu'ici, il n'avait pas été contaminé par le virus. Presque un an après Emmanuel Macron, le voilà donc lui aussi positif au Covid-19 alors qu'il est vacciné. En pleine cinquième vague et au moment où un relâchement dans le respect des gestes barrières a été reproché à certains membres du gouvernement.



Ce test positif du Premier ministre français entraîne la mise en quarantaine de son homologue belge Alexander De Croo et de ses quatre ministres présents lors de cette réunion à Bruxelles : Sophie Wilmès (Affaires étrangères), Ludivine Dedonder (Défense), Annelies Verlinden (Intérieur) et Vincent Van Quickenborne (Justice). Les cinq responsables belges passeront un test PCR et resteront en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, a précisé le cabinet du chef du gouvernement belge.