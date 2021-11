Le Premier président de la Cour des comptes n’apprécie pas le retard de la publication des rapports

Le Premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye n’apprécie pas le retard de la publication des rapports, estimant qu’il ne « sert à rien sortir des rapports au-delà des délais requis », lors d’une rencontre tenue jeudi à Dakar.



« Nous ferons tout pour remettre, au plus tard, au mois de mars, le rapport public de la Cour des comptes au Président de la République, Macky Sall », a-t-il notamment dit, ajoutant qu’il ne « sert à rien sortir des rapports au-delà des délais requis ».



Mamadou Faye a rappelé que c’est un engagement qu’il avait pris depuis son installation à la tête de la Cour des comptes du Sénégal en mars 2018. « Nous vous devons les rapports de 2018, 2019, 2020 », a-t-il reconnu, avouant que la Cour des comptes « accuse effectivement trop de retard » dans ses rapports.



Il assure que « le rapport 2018 est déjà prêt » et est sur sa table, alors que celui « de 2019 est en impression ».

« Pour le rapport de 2020, les chambres vont bientôt se réunir pour l’adoption du rapport provisoire », a-t-il signalé.



Mamadou Faye a expliqué que les retards notés dans la publication du rapport public sont liés « aux insertions des rapports particuliers », issus des contrôles que la Cour des comptes mène aux niveaux des collectivités territoriales.



Il a indiqué qu’au-delà de la production et de la remise du rapport général public, il y a un troisième rapport, qui est celui réservé aux activités et qui permet de mesurer exactement le volume de travail abattu par la Cour des comptes.



Il s’exprimait jeudi à la cérémonie de lancement du jumelage entre les Cours des comptes du Sénégal et de la France qui a vu la présence de l’ambassadrice, cheffe de la délégation de l’Union européenne, Irène Mingasson, et du premier président de la Cour des comptes de France, Pierre Moscovici.