Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom : les députés convoqués en plénière ce lundi 9 février

L'ordre du jour porte sur la ratification de la liste des membres de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom dit Farba.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'enquête dite des téléphones introduits en milieu carcéral, une affaire qui continue de révéler des éléments troublants. Selon des informations, le député-maire des Agnam aurait reconnu avoir dissimulé un premier téléphone portable dans un pot de lait lors de son transfert de la prison de Rebeuss vers le Pavillon spécial.

Concernant un deuxième appareil, Farba Ngom, responsable de l'Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir), a avancé une autre version. Il affirme que ce téléphone ne lui appartenait pas, mais qu'il lui aurait été temporairement remis par un agent pénitentiaire, Serigne Abdou Aziz Guèye, afin de lui permettre de passer un appel. Toujours selon cette version, l'agent aurait ensuite quitté les lieux en oubliant de récupérer l'appareil.

Interpellé à son tour dans le cadre de l'instruction, le surveillant pénitentiaire a confirmé les déclarations du parlementaire.

Toutefois, il se retrouve désormais dans une position délicate : inculpé pour corruption et introduction d'objets interdits en milieu carcéral, il a été placé sous mandat de dépôt.

Les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 09 février 2026 à 10 heures, selon un communiqué rendu public le vendredi 6 février 2026.