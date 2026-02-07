Tankofara : les populations dénoncent le manque d’eau, d’électricité et d’infrastructures sociales de base

Les habitants de Tankofara, une localité située dans le département de Médina Yoro Foula (sud), tirent la sonnette d’alarme face au manque criard d’infrastructures de base. Lors d’une rencontre avec la presse tenue le week-end dernier, ils ont interpellé les autorités étatiques afin qu’elles apportent des solutions urgentes à leurs difficultés quotidiennes.



Selon le porte-parole des populations, Souleymane Diallo, l’absence d’électricité impacte fortement les conditions de vie des habitants. « Ici, la glace est vendue à 1000 francs CFA l’unité faute d’électricité », a-t-il déploré, soulignant les conséquences économiques et sociales de cette situation pour les ménages.



L’accès à l’eau potable constitue également un véritable parcours du combattant pour les populations, en particulier pour les femmes. D’après M. Diallo, ces dernières sont contraintes de s’approvisionner à partir de puits traditionnels dont la profondeur dépasse parfois 40 mètres. Une corvée jugée éprouvante et risquée, qui accentue la précarité des conditions de vie dans la localité.



Le secteur de l’éducation n’est pas épargné par ces difficultés. Le porte-parole des habitants a révélé que de nombreux élèves abandonnent leur scolarité après l’obtention du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE). « Les élèves abandonnent en masse après la classe de CM2 faute de collège dans la localité », a-t-il expliqué, mettant en lumière un déficit d’infrastructures scolaires qui compromet l’avenir des jeunes.



Les populations ont également dénoncé les conditions de prise en charge sanitaire, notamment pour les femmes enceintes. À en croire Souleymane Diallo, les évacuations sanitaires se font vers Ndorna dans des conditions particulièrement précaires. « Les malades, y compris les femmes enceintes, sont souvent transportés à bord de charrettes », a-t-il affirmé.



Face à cette situation jugée alarmante, les habitants de Tankofara appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour améliorer leur accès à l’eau potable, à l’électricité, à l’éducation et aux services de santé. Ils espèrent ainsi voir leurs conditions de vie s’améliorer et bénéficier des services sociaux de base indispensables au développement de leur localité.