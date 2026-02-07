Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tournée politique à Guinguinéo : Ousmane Sonko accueilli en grande mobilisation à Fass



Le leader du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a entamé sa tournée politique dans le centre du Sénégal, prévue du 6 au 8 février 2026. Il est attendu dans le département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack.
 
Ce samedi 7 février, la cellule de communication du parti a diffusé les premières images de l’accueil populaire réservé à Ousmane Sonko à Fass (commune de Guinguinéo). Les populations sont sorties massivement pour accueillir le leader de Pastef.
 
À noter que, dans le même temps, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue une tournée officielle du 5 au 8 février 2026 dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.
Moussa Ndongo

Samedi 7 Février 2026 - 11:46


