Tournée politique à Guinguinéo : Ousmane Sonko accueilli en grande mobilisation à Fass

Le leader du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a entamé sa tournée politique dans le centre du Sénégal, prévue du 6 au 8 février 2026. Il est attendu dans le département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack.
Ce samedi 7 février, la cellule de communication du parti a diffusé les premières images de l’accueil populaire réservé à Ousmane Sonko à Fass (commune de Guinguinéo). Les populations sont sorties massivement pour accueillir le leader de Pastef.
À noter que, dans le même temps, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue une tournée officielle du 5 au 8 février 2026 dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.
