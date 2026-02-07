Ligue 1 : accroché à Metz, Lille enchaîne un cinquième match sans gagner

L’ouverture de la 21e journée de Ligue 1 mettait en scène deux des trois équipes les plus malades du championnat. Toujours lanterne rouge, le FC Metz ne s’en sort plus, avec un bilan inquiétant de sept défaites lors de ses huit derniers matches, et espérait compter sur la mauvaise forme du LOSC pour revenir provisoirement devant Nantes, barragiste. Car les Lillois n’ont plus gagné depuis quatre journées en Ligue 1 et risquaient de perdre leur cinquième place en cas de victoire du Stade Rennais.



En manque de réalisme offensif, les Dogues, avec leur nouvelle recrue Edjouma alignée d’entrée, pensaient obtenir un penalty dès l’entame… mais l’intervention du VAR sauvait les Grenats (8e). Quelques minutes plus tard, le FC Metz croyait à son tour pouvoir ouvrir le score grâce à Touré, finalement sanctionné pour une position de hors-jeu au début de l’action (18e). Dominateurs pour le reste de la première période, les Lillois manquaient encore de justesse devant le but. Haraldsson ne cadrait pas (39e), avant deux nouvelles occasions manquées par Edjouma (40e, 44e).



Un scénario qui se répète

Même scénario en seconde période, avec de nouvelles imprécisions lilloises (50e, 59e). De quoi laisser quelques opportunités aux Grenats (51e), solides défensivement et qui ont bien isolé Giroud. Sur la meilleure action nordiste de la rencontre, André trouvait Correia seul au second poteau, mais sa frappe cadrée était déviée in extremis par Fischer sur son poteau (76e). Le LOSC poussait davantage en fin de match, sans parvenir à faire la différence, la finition faisant une nouvelle fois défaut.



Mais le temps a fini par jouer contre les deux équipes. Après une ultime occasion lilloise de la recrue Perrin, bien claquée par Ozer (87e), le score n’a plus bougé. Un nouveau faux pas pour le LOSC, désormais relégué à six points de l’OL et sous la menace d’une chute à la sixième place. Metz, toujours dernier et qui pouvait même avoir des regrets de ne pas avoir réussi à ouvrir le score, continue de s’enfoncer avant un rendez-vous déjà crucial pour sa survie face à Auxerre.