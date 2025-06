Le Président Bassirou Diomaye Faye : « le dialogue national s’est achevé dans un esprit de dépassement et de maturité démocratique »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué ce mercredi la clôture du Dialogue national sur le système politique, qui s’est tenu ces derniers jours. Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État s’est félicité de l’esprit qui a animé les travaux : « Le Dialogue national sur le système politique s’est achevé aujourd’hui, dans un esprit de dépassement et de maturité démocratique », a-t-il écrit.



Le président Faye a insisté sur la nécessité pour les institutions nationales de porter les valeurs essentielles de la République : « Nos institutions, fondements de notre vivre-ensemble, doivent incarner l’unité, la justice et l’espérance », a-t-il affirmé, en écho aux aspirations populaires exprimées durant les consultations.



Rendant hommage à la diversité des contributions, il a salué « toutes les forces vives qui ont répondu à l’appel de la République, en apportant leurs idées, leurs convictions et leur sens de l’intérêt général ».



Dans une tonalité rassembleuse, le chef de l’État a conclu par un appel à la responsabilité collective : « Ce moment républicain engage notre responsabilité collective : refonder, ensemble, un Sénégal plus fort, plus juste, plus démocratique ».