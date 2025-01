Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la PDG du Groupe Orange, pour discuter du New Deal technologique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jeudi Mme Christel Heydemann, PDG du Groupe Orange, pour une rencontre visant à explorer les synergies entre le groupe télécom et la vision du Chef de l’État pour un avenir numérique et innovant, rapporte la page Facebook de la présidence du Sénégal.



Mme Heydemann a exprimé la volonté de l'opérateur de télécommunications d’accompagner pleinement l’ambition du Chef de l’État, inscrite dans le cadre du New Deal technologique, qui vise à bâtir un service public moderne, agile et résolument tourné vers l’avenir.