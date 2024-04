Le Président Bassirou Diomaye « responsabilise » le ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba

Dans un décret signé et publié le 8 avril dernier, Bassirou Diomaye Faye a rappelé les prérogatives et missions confiées au nouveau ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba. Dans l’article premier dudit décret, le chef de l’Etat indique que le ministre est « chargé de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République en matière budgétaire et financière ».

Il poursuit : « Il est notamment chargé de la préparation et de l’exécution des lois de finances, de la gestion de la trésorerie de l’Etat, de la préparation et l’application de la législation et de la règlementation fiscale et douanière et de la représentation de l’Etat devant la Cour suprême, les Cours et Tribunaux ».

Le Président Bassirou Diomaye Faye a également rappelé les missions du ministre Cheikh Diba dans le domaine économique et financier. Selon le décret, le ministre représente l’Etat auprès du FMI et de la Banque Mondiale et est associé aux négociations auprès des institutions financières internationales, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique.



« Il représente l’Etat dans les réunions ministérielles de la zone franc et de l’UEMOA et il prépare les projets discutés dans ces enceintes. Il représente l’Etat dans les réunions ministérielles liées à la mise en œuvre de l’Accord de Cotonou. Il est associé aux négociations commerciales internationales conduites par le Ministre chargé du Commerce. Il participe aux commissions mixtes », peut-on lire sur le décret numéro 2024-948.



Confirmant les prérogatives du ministre Cheikh Diba, en étroite collaboration avec ses homologues du gouvernement, dans les domaines de la monnaie, crédit, assurances et secteur financier décentralisé, le décret lui confère également les charges en matière de mobilisation des ressources, de contrôle des finances publiques, de gestion fiscale et foncière.