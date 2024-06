Le Président Diomaye publie le décret portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics

Le Gouvernement sénégalais a officiellement publié un décret, signé le 5 avril 2024, portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique. Ce document clarifie les compétences et les responsabilités entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, visant à renforcer l'efficacité, la transparence et la coordination de l'action publique dans le pays.

Fana CiSSE

