Le Procureur Serigne Bassirou Gueye vs Mayeni Jones : une audition impossible ?

Le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a annoncé lors de sa conférence de presse qu’Aliou Sall et Mayeni Jones vont être attendus dans les prochains jours devant les juridictions du Sénégal, ce dans le cadre de l’enquête ouverte sur les supposés faits de corruption dans les contrats pétroliers et gaziers. Une annonce qui a fait rire beaucoup de spécialistes du droit, qui se demandent comment le Procureur de la République va s’y prendre pour la journaliste de la chaîne britannique BBC. En effet, cette dernière qui vit entre Nigéria et Londres, n’est en effet pas obligée pas obligée de venir répondre , renseigne « Les Echos ».



Parce que cela va nécessiter une commission rogatoire ou une délégation judiciaire. Et comme on connait les Anglophones, ils n’accepteront jamais qu’un de leurs ressortissants soit entendu s’il ne le veut pas. Si c’était aussi facile que cela, le juge Van Ruymbeke aurait exigé l’extradition de Pape Massata Diack ou serait venu l'auditionner à Dakar depuis longtemps. Comprenez par là que les choses ne sont pas aussi faciles.