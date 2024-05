Le Real Madrid met un vent à Rodrygo, Manchester United propose un échange fou pour João Félix

Le Real Madrid ignore les appels de phare de Rodrygo, Manchester United a un plan pour chiper João Félix, Motta fixe un ultimatum à la Juventus, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real Madrid prévient Rodrygo

Rodrygo a mis le feu à la presse espagnole ces derniers jours en sous-entend qu’il n’était pas fermé à un départ. La raison, la future arrivée de Kylian Mbappé qui devrait le reléguer sur le banc. Mais le Real Madrid reste imperturbable face à cette sortie qui ressemble à un coup de pression. Le message véhiculé est le suivant : on reste focus sur la finale Ligue des Champions.



Le cas Rodrygo sera donc étudié, mais qu’une fois la saison terminée. Une chose est sûre, Rodrygo ne manquera pas de prétendants. Ils sont nombreux à être intéressés en Angleterre et au PSG, Luis Enrique l’imagine bien succéder à Mbappé justement.



Le sale coup de Manchester United au Barça

Intronisé nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick va être rapidement confronté à de sacré casse-tête. L’un des premiers se nomme João Félix. Comme vous le savez, le Barça n’a pas les finances nécessaires pour le recruter définitivement, résultat Manchester United pourrait être tenté de s’attacher ses services. Comme le relaye le Daily Mirror ou encore le Daily Star, les Red Devils pourraient se servir de Mason Greenwood.



L’Anglais a retrouvé des couleurs à Getafe et a tapé dans l’œil des Colchoneros. Un échange fou est donc en préparation, reste à savoir ce qu’en pensera le joueur, qui on le rappelle, avait déjà effectué un prêt en Angleterre, du côté de Chelsea.



Ça coince pour Motta



Thiago Motta à la Juventus, c’est chaud, mais pas encore fait puis le coach italien fait monter les enchères comme le placarde le Corriere dello Sport. Le média explique que l’Italien ne s’est pas totalement mis d’accord avec la Juventus pour des raisons salariales.



Le club lui a proposé un contrat de 3 ans avec un salaire de 3,5M plus 1,5 pour son staff. Sauf que l’ancien coach de Bologne réclame 5M€ par saison. Une rencontre avec le directeur technique Giuntoli pourrait avoir lieu prochainement à Lisbonne pour régler l’affaire.