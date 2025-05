Ligue 1 (24e journée) : L'US Gorée détrône le Jaraaf et s'installe en tête du championnat

L'Union Sportive de Gorée s'est emparée du fauteuil de leader de la Ligue 1 sénégalaise après sa victoire (1-0) contre le Jaraaf, ce mercredi, en match comptant pour la 24e journée du championnat. Comme lors du match aller, les Insulaires ont dominé leurs rivaux dakarois et relancent la course au titre à six journées de la fin.



L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mamadou Diatta à la 18e minute. Grâce à ce succès, Gorée totalise désormais 44 points, soit trois de plus que le Jaraaf (41 points), relégué à la deuxième place.



Dans l'autre rencontre du jour, le Casa-Sports a enchaîné une deuxième victoire consécutive en s'imposant (1-0) face à Jamono Fatick. Ce succès permet aux Ziguinchorois de grimper à la 12e place avec 27 points, s'éloignant ainsi de la zone rouge. En revanche, Jamono reste englué à l'avant-dernière position.



La 24e journée, qui avait débuté samedi, avait été interrompue suite au décès tragique de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'Union Sportive de Ouakam, victime d'un malaise lors du match contre Oslo FA au stade Byrane Ly. L'USO s'était imposée (2-0) face aux Académiciens.





Les autres résultats de la 24e journée :



USO - Oslo FA : 2-0



Teungueth FC - AS Pikine : 0-1



AJEL Rufisque - Sonacos : 0-0



Linguère - HLM Dakar : 1-1



Jaraaf - Gorée : 0-1



Casa-Sports - Jamono Fatick : 1-0





Les derniers matchs de cette journée sont prévus ce jeudi avec deux affiches :



17h00 : Dakar Sacré-Coeur vs Génération Foot



17h00 : Guédiawaye FC vs Wallydaan