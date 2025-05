Football : Chérif Ndiaye et l'Étoile Rouge règnent sur la Serbie

Déjà sacrés champions de Serbie depuis le mois d'avril, Chérif Ndiaye et l'Étoile Rouge de Belgrade ont parachevé leur saison en beauté. Ce mercredi, le club de la capitale a dominé Vojvodine (3-0) en finale pour s'adjuger la Coupe de Serbie, réalisant ainsi un nouveau doublé.



Un trophée de plus pour l'attaquant sénégalais



Même s'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de cette finale, Chérif Ndiaye a une nouvelle fois été précieux dans le jeu. L'international sénégalais boucle une saison impressionnante avec 21 buts et 7 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues.



Ce sacre porte à quatre le nombre de titres remportés par l'ancien joueur de Göztepe depuis son arrivée à Belgrade. À 29 ans, Ndiaye confirme qu'il est l'un des attaquants les plus réguliers du championnat serbe.



Place aux ambitions européennes ?



Avec ce doublé, l'Étoile Rouge et son buteur sénégalais peuvent désormais se tourner vers les joutes européennes de la saison prochaine avec de grandes ambitions. Et si Chérif Ndiaye continuait d'écrire l'histoire, cette fois sur la scène continentale ?