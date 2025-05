Football : Tottenham remporte la Ligue Europa face à Manchester United

Tottenham a remporté la Ligue Europa, ce mercredi 21 mai, contre Manchester United (1-0). Dans un duel d’équipes malades qui voulaient, à tout prix, sauver leur saison, les Spurs ont été plus solides, plus solidaires face à des Red Devils incapables de réagir à l’ouverture du score de Brennan Johnson.



Ils remportent leur 4e Coupe d’Europe et surtout, se qualifient pour la Ligue des champions l’an prochain.



Pour Manchester United, en revanche, cette saison 2024-2025 restera comme l’une des pires de l’histoire du club. Les Red Devils sont 16es de Premier League et ne disputeront aucune compétition européenne l’an prochain.