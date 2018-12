Le Réal Madrid remporte le Mondial des clubs, ManU démarre bien l’apres Mourinho

e Real Madrid n'en est plus à un paradoxe près. Il a beau avoir perdu son guide Cristiano Ronaldo durant l'été, limogé son entraîneur (Julen Lopetegui) à l'automne et être actuellement à la peine en Liga (4e), il reste bien le meilleur club du monde. Ce samedi à Abu Dhabi, les Merengue ont remporté leur troisième Mondial des clubs consécutif, aux dépens des Émiratis d'Al-Aïn en finale (4-1). Une victoire nette et (presque) sans bavure, acquise au terme d'un match dominé de la tête et des épaules face à un adversaire limité, et sans doute aussi fatigué par la grosse débauche d'énergie fournie pour en arriver là.



Manchester digère bien le départ de Mourinho

Les Red Devils, version Solkjaer, ont montré un visage très séduisant ce samedi à Cardiff. Rashford, Martial, Herrara et Lindgard (par deux fois) se sont illustrés pour offrir la victoire à Manchester United (1-5).