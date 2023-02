Le Roi Mohamed VI attendu ce mercredi à Dakar

Le Roi du Maroc Mohammed VI est attendu ce mercredi à Dakar pour une visite d’amitié et de travail. Cette visite, la neuvième du genre, est un gage de fidélité à la relation singulière entre le Royaume chérifien et le Sénégal selon l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri.



« C’est une visite de travail et d’amitié, la neuvième du genre depuis l’accession de sa Majesté le Roi Mohammed VI. A mon humble avis, c’est un gage renouvelé de fidélité à la relation singulière qui lie nos deux pays » a dit l’ambassadeur marocain dans un entretien avec l’APS.