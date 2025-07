Cybersécurité : Convoqué ce lundi à 15h30, Madiambal Diagne décide de se présenter demain mardi à 10h

Cybersécurité.

Je suis convoqué par la Police. J'ai demandé, au chargé de l'enquête, le Lieutenant Diallo de la Cybercriminalité, l'objet afin de préparer des documents et preuves au besoin. Il a indiqué ne pouvoir me le dire. Rv demain à 10h. J'y serai sans savoir ce qui me serait reproché. pic.twitter.com/Y5kjqA4mFY

Le patron du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne est convoqué ce lundi 7 juillet à 15h 30 à la Cybercriminalité. L'information a été donnée par lui-même via une publication sur son compte X (ex Twitter). Même si pour le moment les raisons de la convocation ne sont pas connues, l'intéressé décide de se présenter aux enquêteurs demain, mardi à 10 heures.