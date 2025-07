Université Gaston Berger de Saint-Louis : une étudiante décède par noyade

L’amicale des étudiants en Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis annonce, avec une profonde tristesse, le décès de Mademoiselle Ndèye Thioro Cissé Ndiaye, étudiante en première année de Licence (promotion P35), survenu à la suite d’une noyade.



Selon le communiqué de l’amicale, la défunte, bien qu’inscrite depuis peu à l’université, s’était rapidement distinguée par sa « courtoisie, son sérieux académique et sa détermination à réussir ». Elle était décrite comme une « figure respectée et appréciée de ses camarades ».



Dans ce contexte douloureux, l’amicale présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l’étudiante, à ses proches ainsi qu’à ses camarades de promotion. Elle s’est également associée aux prières pour le repos de son âme.