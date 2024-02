Le SUDES-ESR sur le report de la présidentielle : « c’est un acte extrêmement grave qui installe le Sénégal dans...»

Dans un communiqué, le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES-ESR) s’est prononcé sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Toujours dans cette note, le SUDES-ESR estime que « la suspension, à l’initiative du Parlement et de l’Exécutif, du processus électoral qui mène à l’élection présidentielle est un acte extrêmement grave qui installe le Sénégal dans l'incertitude institutionnelle ». Le syndicat de l’enseignement supérieur demande au chef de l'État et au président du Parlement qu'ils « cessent d'interférer sur le processus électoral sénégalais ».



« La suspension, à l'initiative du Parlement et de l'Exécutif, du processus électoral qui mène à l'élection présidentielle est un acte extrêmement grave qui installe le Sénégal dans l'incertitude institutionnelle, entérine l'arbitraire de groupes politiques coalisés et expose le pays à tous les dangers. Que ce report se soit fait en prenant prétexte d'accusations extrêmement graves portées, sans mesure ni, retenue, contre des membres du Conseil constitutionnel, fait voler en éclats les derniers vestiges de l'État de droit au Sénégal », peut-on lire dans un communiqué.



Or, poursuit le document, c'est le « droit qui garantit la forme républicaine de l'État, définit et protège les franchises et libertés académiques sans lesquelles l'Enseignement supérieur et la recherche sont vidés de tout sens ».



Le SUDES /ESR demande au Chef de l'État et au Président du Parlement qu'ils « cessent d'interférer sur le processus électoral sénégalais et s'assurent que chacune des parties prenantes du processus (Magistrature, CENA, Administration, Société civile, Parties politiques) puisse faire correctement son travail dans le strict respect de ses prérogatives ; annulent tous les actes illégaux qui ont été pris.



Le SUDES /ESR estime que le Président Macky SALL est, encore jusqu'au 2 avril 2024, le garant de l'intégrité des Institutions qu'il a juré de servir et de préserver.



Le SUDES/ESR l'interpelle solennellement et en appelle à son « sens de la responsabilité pour qu'il s'assure, comme l'ont fait ses prédécesseurs, que le processus menant au libre choix par le peuple sénégalais de son successeur arrive à son terme avant la fin de son mandat ».



Organisation responsable, le SUDES /ESR s'associera à « toutes les actions nécessaires au rétablissement de la démocratie sénégalaise mise en danger par une irresponsabilité politique et tend la main à tous les syndicats et à toutes les organisations de la société civile pour la mise en place d'un plan d'action efficace pour restaurer la démocratie sénégalaise et obtenir un respect scrupuleux du calendrier républicain », lit-on dans le communiqué.