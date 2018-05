Le Saes très attristé par le limogeage du recteur de l'Ugb

Le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a été relevé de ses fonctions samedi 19 mai par le président de la République Macky Sall suite aux événements dramatiques de mardi 15 mai qui ont conduit à la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.



Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes), par la voix de son Secrétaire général Malick Fall, s'est dit très attristé par ce qui arrive à Baydallaye Kane. Invité à l'émission Grand Jury. Même s'il reconnait que l'universitaire limogé était dans l'erreur.

"C'est un sentiment de tristesse que nous avons aujourd'hui. Dans la mesure où cet homme (Baydallaye Kane), avec tout ce qu'il a pu faire dans le passé, qui aujourd'hui au firmament de sa carrière et de son expérience, se retrouve dans cette situation, nous attriste très sincèrement. Nous voudrions lui renouveler tout notre soutien moral", a déclaré le leader du Saes à l'endroit du désormais ex-recteur de l'Ugb.



Malick Fall de mettre cet épisode sur le compte du destin. "Dans la vie normale d'un individu, il y a toujours des moments de faiblesse qui peuvent parfois nous conduire à prendre certaines décisions qui peuvent avoir un impact négatif sur notre carrière et sur nous. C'est pour cela que nous sommes triste pour lui", dit-il avant de reconnaître que le limogeage de Baydallaye Kane est tout ce qu'il y a de plus logique par rapport à la situation actuelle : "son limogeage entre dans l'ordre normal des choses. Parce que c'est une décision qu'il a prise et je pense que c'est une erreur d'appréciation qu'il a faite et je pense qu'il a faite de bonne foi".