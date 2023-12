Le Sames section Hôpital Roi Baudouin Guédiawaye annonce une grève le lundi 4 décembre

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), section hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye annonce une grève 24 heures renouvelables lundi 4 décembre. Le syndicat dénonce une absence de transparence dans la gestion du budget de 2022 et 2023. Il s'insurge également contre les agressions et acharnements contre les praticiens (médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes).



Le Sames réclame le changement du mode de gestion et l'humanisation des relations entre les agents de santé et la direction.