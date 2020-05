Le Sénégal atteint la barre des 800 malades sous traitement

Ce dimanche 03 mai 2020, le Sénégal a enregistré 67 nouveaux cas positifs au Covid-19 et 4 patients guéris. Ce qui porte le nombre de malades sous traitement au pays de la Téranga à 800.



Cet accroissement du nombre de cas au Sénégal a d'ailleurs poussé les autorités à adopter samedi, lors du point mensuel sur l'épidémie, une nouvelle stratégie : la prise en charge extra-hospitalière. Des sites ont été déjà choisis et équipés pour ça. Il s'agit du Hangar de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor, de la Base aérienne de Guéréo et du Centre des armées de Thiès.



400 lits et une équipe médicale disponible 24h/24 ont été mobilisés pour la prise en charge des malades asymptômatiques et qui présentent peu de symptômes. Ainsi, les hôpitaux et autres centres de traitement vont être désengorgés. Toutefois, le Docteur Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a souligné que cette prise en charge extra-hospitalière ne doit pas altérer la qualité du traitement médical que doivent recevoir les patients.