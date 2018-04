Le Sénégal auditionné mercredi et jeudi devant le Comité contre la torture

Pour rendre compte de la situation du pays en ce qui concerne la torture et le traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sénégal passe ces mercredi et jeudi devant le Comité contre la torture pour rendre compte.



Le mercredi 25 avril de 8h jusqu’à 11h (heure sénégalaise) puis jeudi 26 avril de 13h à 16h, une délégation sénégalaise va être auditionné.

Ensuite le Comité s’entretiendra avec la délégation du Sénégal sur la mise en œuvre de ses précédentes recommandations adoptées en novembre 2012 et notamment sur le cadre permettant de prévenir la torture et de sanctionner les actes de torture ou traitement cruels, inhumains ou dégradants au Sénégal.