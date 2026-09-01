Déclaration de politique générale : ce qu'il faut retenir des premiers mots d'Ayib Daffé

Le président du groupe parlementaire de Pastef (majorité parlementaire), Mohamed Ayib Salim Daffé, a assuré ce mardi qu'une motion de censure du gouvernement n'est pas encore à l'ordre du jour, lors de l'ouverture de la deuxième session extraordinaire à l’Assemblée nationale.



« Ce qui est à l’ordre du jour, c’est uniquement la Déclaration de Politique Générale », a-t-il déclaré, répondant aux interrogations sur une éventuelle motion de censure.



Le député a rappelé que le quorum a été atteint, permettant à l’Assemblée nationale de démarrer ses travaux. La Conférence des présidents doit désormais fixer le calendrier et les modalités du débat, notamment les temps de parole du Premier ministre et des députés.



Daffé a également rappelé que la session extraordinaire, convoquée par le président de la République, ne peut excéder 15 jours.



« C’est uniquement cela qui est à l’ordre du jour, et aujourd’hui nous allons nous concentrer exclusivement là-dessus », a-t-il insisté.