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Direct AN : Ouverture de la deuxième session Extraordinaire

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Sénégal, avec en ligne de mire la prochaine Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Al Aminou Lô




Dia Koussa

Mardi 1 Septembre 2026 - 11:59


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