Guédiawaye : une employée vole 20 millions de FCFA à sa patronne pour son mariage

Dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, F. Ndao, 33 ans, employée depuis environ trois ans dans une boutique de transfert d’argent, a été reconnue coupable d’abus de confiance au préjudice de son employeuse, F. Sy. Selon L’Observateur, elle aurait puisé pendant plusieurs années dans les fonds de la boutique et transféré une partie de l’argent, notamment via Wave, à T. Baldé, l’homme qu’elle allait épouser quelques mois avant leur arrestation. F. Sy affirme avoir découvert un déficit de 20,260 millions de FCFA durant une absence pour raisons de santé. Au terme des débats, les deux amants ont été condamnés à six mois de prison ferme et au paiement solidaire de 20 millions de FCFA de dommages et intérêts à F. Sy.



Récit d’un grave abus de confiance



À la barre, F. Ndao a reconnu avoir transféré de l’argent à son futur mari pendant près de trois ans, évaluant les sommes à environ 14 millions de FCFA. Elle a notamment expliqué avoir remis sept (7) millions de FCFA à une personne chargée de faire voyager sa sœur aux États-Unis et quatre (4) millions de FCFA à un client sous forme de prêt. Elle évoque également des escroqueries dont elle aurait été victime ainsi que des prêts qui n’auraient pas été remboursés. T. Baldé, mécanicien de 39 ans, a reconnu avoir reçu de l’argent de son épouse en sachant que les fonds ne lui appartenaient pas. Il affirme toutefois contester le montant retenu et explique avoir investi une partie des sommes dans ses activités.



La partie civile estime pour sa part que 18 millions de FCFA, auxquels s’ajoutent 1,9 million de FCFA, ont été soustraits. F. Sy affirme également que son employée avait signé une reconnaissance de dette portant sur 18 millions de FCFA. Ses avocats avaient réclamé 25 millions de FCFA de dommages et intérêts, ainsi que l’exécution provisoire de la décision.



La défense conteste les faits



La défense a contesté certaines qualifications initialement retenues, notamment l’association de malfaiteurs, estimant que les faits relevaient plutôt de l’abus de confiance. Dans une démarche visant à faciliter le remboursement, elle a remis 3,5 millions de FCFA à la partie civile. T. Baldé a, de son côté, promis de vendre un verger et un véhicule pour contribuer au règlement de la dette.



Le procureur avait requis un an de prison ferme contre les prévenus. Au terme des débats, le tribunal a finalement reconnu F. Ndao coupable d’abus de confiance et T. Baldé coupable de complicité d’abus de confiance. Les deux époux ont été condamnés à six mois de prison ferme et au paiement solidaire de 20 millions de FCFA de dommages et intérêts à F. Sy.