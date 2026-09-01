Gamou 2026 : le ministère de l’Environnement renforce les opérations de nettoiement à Ndiassane

Le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a renforcé les opérations de nettoiement et d’embellissement à Ndiassane (nord-ouest) en mobilisant des moyens matériels et humains, en prélude du Gamou qui est célébré ce mardi 1er septembre 2026 dans cette cité religieuse.



Aliou Gori Diouf s’est rendu lundi 31 août 2026 à Ndiassane, accompagné du sous-préfet de Pambal (nord-ouest), Abdoulaye Sow. Cette visite a permis au ministre d’apporter le soutien de son département aux préparatifs de cet événement religieux consacré à la commémoration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).



«Cette visite a une double signification : il s’agit, dans un premier temps, de transmettre les salutations du chef de l’État, mais aussi d’apporter notre modeste contribution, en tant que ministre de l’Environnement», a expliqué Aliou Gori Diouf.



À cette occasion, plusieurs services relevant de son département ont été mobilisés. Il s’est notamment agi de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), de la Direction générale du cadre de vie et de la Direction des eaux et forêts, qui ont participé aux opérations de salubrité et d’embellissement de la cité religieuse.



La SONAGED, présente sur les lieux depuis plusieurs jours, a également prévu de maintenir ses interventions pendant et après le Maouloud, a indiqué le ministre.



«Il s’agit de faire en sorte que les fidèles qui viennent ici puissent véritablement se recueillir et passer des moments de recueillement dans les meilleures conditions», a-t-il souligné.



Au nom du khalife général des khadres au Sénégal, Khalifa Ababacar Kounta, un représentant a remercié le ministre ainsi que les différents services mobilisés pour leur contribution aux préparatifs du Gamou. Il a également insisté sur l’importance de la protection de l’environnement.