Le Sénégal et la Türkiye renforcent leurs liens économiques lors du Forum d’Investissement à Istanbul

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce vendredi, aux côtés du vice-président turc Cevdet Yilmaz, l’ouverture du Forum d’Investissement Türkiye-Sénégal à Istanbul. Cette rencontre, organisée avec l’appui de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) et du Conseil des Relations Économiques Extérieures de Türkiye, marque une étape dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays.



Dans son discours d’ouverture, le Président Faye a mis en exergue le rôle de l’investissement privé dans le développement économique et la création d’emplois. Il a rappelé les atouts du Sénégal, notamment "sa stabilité politique, ses ressources naturelles, et sa position stratégique en Afrique de l’Ouest, qui en font une porte d’entrée idéale pour les investisseurs internationaux'.



Invitant les entreprises turques à explorer le potentiel sénégalais, le chef de l’État a encouragé les investissements dans des secteurs porteurs, tels que "l’agro-industrie, l’énergie, l’industrie manufacturière, les infrastructures et le tourisme, tout en prônant des partenariats durables et mutuellement profitables."



Ce forum s’inscrit dans une politique ambitieuse menée par le Sénégal pour favoriser l’ouverture de son économie au marché international et offrir de nouvelles opportunités au secteur privé sénégalais. En soutenant activement ce type de rencontres, le Président Faye renforce le positionnement du Sénégal comme partenaire de choix pour des relations commerciales stratégiques avec des pays comme la Türkiye.