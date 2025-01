Le Sénégal mettra fin à la présence militaire étrangère d'ici 2025, annonce le président Faye

Toutes les forces militaires étrangères devront quitter le Sénégal d'ici 2025. Cette annonce a été faite par le président Bassirou Diomaye Faye lors de son discours de fin d'année. Cette mesure, qui s'inscrit dans une nouvelle doctrine de défense et de sécurité, a pour objectif de renforcer l'autonomie stratégique du pays.



« J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025 », a déclaré le chef de l'État.



Le chef de l'Etat sénégalais a également réaffirmé l'engagement de la diplomatie sénégalaise à promouvoir la paix et la justice, tout en soutenant activement les peuples opprimés.



« Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée », a-t-il ajouté, insistant sur la volonté de bâtir des relations équilibrées et mutuellement avantageuses avec les alliés internationaux.