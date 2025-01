Le Sénégal participe à la deuxième Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football des Sourds

Le Sénégal, en tant que Champion d'Afrique en titre, 1er en Afrique, et 3e au classement mondial, participera à la 2ème Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football des Sourds (DAFC), prévue du 22 au 27 janvier 2025 à Cotonou, en République du Bénin, indique l’Association des Sports des Sourds du Sénégal dans un communiqué.



« Cette Assemblée, qui sera marquée par la présence de la Confédération Africaine de Football (CAF) en tant qu'invitée d'honneur, témoigne de l’importance accordée au développement du football des sourds sur le continent », lit-on.



Selon le document, la participation du Sénégal est particulièrement attendue, reflétant son statut de nation leader et son engagement à promouvoir le sport des personnes sourdes,



C'est une belle opportunité de continuer à porter haut les couleurs de notre nation tout en collaborant avec les autres délégations pour un avenir encore plus prometteur pour le football des sourds en Afrique, précise-t-on dans le communiqué.