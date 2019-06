Le Sénégal s’impose en amical contre le Nigeria et fonce sur la Tanzanie

Les "Lions" du Sénégal ont réussi leur dernier test avant les choses sérieuses. Les poulains du sélectionneur Aliou Cissé se sont imposés (1-0) face au Nigeria ce dimanche en match amical, grâce à un but en premier période de Idrissa Gana Gueye.

A retenir que qu’Alfred Ndiaye et Keita Baldé ont été titularisés aux places de Pape Alioune Ndiaye et Sadio Mané. Ce qui donne une idée assez précise du Onze de départ prévu par Cissé pour le premier match des « Lions » à la CAN face à la Tanzanie.



Les "Onze" de départ de ce Senegal-Nigeria



Sénégal : Edouard Mendy - Moussa Wagué, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly - Alfred Ndiaye, Idrissa Guèye (c), Krépin Diatta - Ismaila Sarr, Keita Diao Baldé, Mbaye Niang.

Coach : Aliou Cissé.



Nigeria : Daniel Akpeyi - Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Jamilu Collins, Samuel Chukwueze - Wilfred Ndidi, Peter Etebo, John Obi Mikel, Ahmed Musa, John Obi Mikel, Victor Osimhen.

Coach : Gernot Rohr