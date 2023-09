Le Sénégalais Cheikh Mansour Diouf distingué trois fois aux Etats-Unis

Triple distinction pour Cheikh Mansour DIOUF aux USA. Doctorat Honoris causa de United graduate collège and Seminary international de New-York , Ambassadeur culturel de l'unesco et citoyen d'honneur du 34 ème district de new Jersey.



En reconnaissance à son engagement pour la paix dans le monde, dans la lutte contre la pauvreté et la promotion du dialogue interreligieux, Cheikh Mansour DIOUF de Yoff a été élevé au grade de Docteur Honoris Causa, de Citoyen d'honneur à New Jersey et d'Ambassadeur culturel de l'UNESCO.



L’événement s'est déroulé à New-York le samedi 23 septembre 2023 en présence de plusieurs personnalités américaines et du monde. Cérémonie à laquelle le Président Biden à adressé un discours de félicitations aux différents récipiendaires.



Cheikh Mansour DIOUF est un défenseur des idéaux de paix à travers la religion musulmane et à ce titre, il participe à plusieurs médiations de conflits au Sénégal et à travers le monde.