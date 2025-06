Le Sénégalais Serigne Abdou Mbacké Ndao primé à la compétition internationale sur le climat « Green Eurasia » à Minsk

La capitale biélorusse a accueilli ce jeudi la cérémonie de remise des prix de la troisième compétition internationale sur le climat « Green Eurasia », organisée en marge du 4ᵉ Forum économique eurasiatique. Ce rendez-vous majeur dédié aux questions climatiques et au développement durable a réuni plus de 2 000 participants, incluant ministres, représentants d’agences internationales, experts et acteurs du secteur privé venus de plusieurs pays.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques de haut niveau, notamment Mikhail Myasnikovich, ancien Premier ministre de la République du Bélarus (2010-2014), ancien président du Conseil de la République et président du Conseil d’administration de la Communauté économique eurasiatique (CEE) de 2020 à 2024. Le président de la Fédération de Russie était représenté par Andriy Yarmolenko.



Parmi les lauréats, le Sénégal était à l’honneur grâce à Serigne Abdou Mbacké Ndao, qui a décroché la troisième place de cette prestigieuse compétition internationale. Il a été récompensé pour son projet innovant axé sur la fiscalité verte, porté par le Laboratoire de l’intelligence mouride, dont il est le fondateur.



Son projet propose des mécanismes fiscaux adaptés pour accompagner la transition écologique, renforcer la lutte contre les changements climatiques et promouvoir des modèles économiques durables, particulièrement dans les pays du Sud.



Les organisateurs ont salué la qualité des projets présentés lors de cette édition. Le jury international a évalué les solutions innovantes portées par les candidats en matière de réduction des émissions, de transition énergétique et de protection de l’environnement. Les lauréats ont reçu des prix commémoratifs des mains des organisateurs.