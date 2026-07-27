CAN féminine 2026 : la Côte d'Ivoire domine le Burkina Faso et prend les commandes du groupe B

La Côte d'Ivoire a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026. Favorites de cette affiche, les Éléphantes ont remporté le derby ouest-africain face au Burkina Faso sur le score de 4-1, ce lundi, au stade Moulay Rachid de Casablanca (Maroc), lors de la première journée du groupe B.



Grâce à ce succès, les Ivoiriennes prennent la tête du groupe B. La Tanzanie est deuxième, tandis que le Burkina Faso ferme la marche après cette première journée.



Lors de la deuxième journée, prévue le vendredi 31 juillet, la Côte d'Ivoire sera opposée à l'Afrique du Sud à 17h00 GMT. De son côté, le Burkina Faso tentera de se relancer face à la Tanzanie, à 20h00 GMT.