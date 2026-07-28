Transfert à Amedspor : Bamba Dieng dément les rumeurs d'une visite médicale ratée

L'attaquant sénégalais Bamba Dieng a réagi aux informations faisant état d'une visite médicale ratée avec le club turc d'Amedspor (D1). Sur son compte Instagram, il a démenti ces rumeurs.



« Matte Moretto, merci de vérifier tes informations au lieu de propager des fake news !! », a écrit l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, en réponse au journaliste italien.



Cette sortie met fin aux spéculations selon lesquelles le transfert aurait échoué en raison d'une visite médicale non concluante.



De son côté, Foot Mercato apporte une autre version des faits. Le média français affirme que Bamba Dieng ne s'est jamais rendu en Turquie. Selon cette source, le joueur aurait renoncé au déplacement à la suite d'un changement de contexte dans les négociations, alors que les discussions étaient pourtant bien engagées.



Les raisons exactes de ce revirement n'ont toutefois pas été précisées.