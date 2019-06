Le Sous-Prefet de Dakar au charbon Place de la Nation: « Il n’y aura rien »

Le Sous-préfet de Dakar Djiby Diallo a assuré vendredi à la Place de la Nation, au centre ville de Dakar qu'il n'y aura aucune manifestation. Venu sur les lieux, il a assisté, avec précautions à un bref échange de tirs de gaz lacrymogène et pierres entre policiers et manifestants, qui exigent plus de transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.



"Il n'y aura rien, je vous le dis, il n'y aura rien ", a dit avec insistance le Sous-préfet Djiby Diallo, entouré de plusieurs policiers encagoulés dans ces déplacements aux environ de la place de la Nation.





On assiste à un après midi plus ou moins mouvementé entre manifestants et force de l'ordre, après que le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb a interdit la manifestation de la Plateforme citoyenne "Aar Li Nu Bokk". La police a procédé à plusieurs arrestations.