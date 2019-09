Le Togo préoccupé par l'insécurité dans la sous-région ouest africaine

Cette opération intervient au lendemain de la tenue à Lomé d'une réunion du Conseil de l'entente consacrée à la lutte contre la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région ouest africaine.

Face à la fréquence des attaques terroristes dans certains pays de l'Afrique de l'ouest, le gouvernement togolais se montre de plus en plus ouvert à toutes les propositions et actions visant à prévenir cette menace.



Sur les cinq pays du Conseil de l'entente seul le Togo est jusqu'alors épargné d'une action terroriste.