Le Tribunal Hors classe de Dakar annule l’ordonnance de saisine: Me Moussa Diop bien parti pour perdre ses indemnités « indues »

Par ordonnance en date du 12 ferrier, le President du Tribunal Hors classe de Dakar a annulé et retracté son ordonnanve qui avait permis à Moussa Diop, la saisie à hauteur de 90 millions de Fca, d'une pretendue dette.





La société Dakar Dem Dikk, par l'intermediaire de son Directeur general, M. Omar Boukhattab Sylla avait saisi le juge pr l’annulation et la retraction, en considerant que la dette n’etait ni certain ni exigible, en accusant Monsieur Moussa Diop de faux dans un document public pour percevoir 120 millions d'indemnites de depart.