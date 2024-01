Le candidat Thierno Cissé qui a déposé la liste de faux députés déféré au parquet

Le candidat indépendant Thierno Cissé (Major 2024) qui avait produit une fausse liste de députés pour son parrainage sera déféré au parquet ce vendredi. Le mis en cause devra faire face au Procureur pour répondre des accusations de fraude ou encore d'escroquerie.La Division des investigations criminelles qui a arrêté hier-jeudi c et information de formation devant les locaux du Conseil constitutionnel a découvert un chèque en bois que celui-ci à utiliser pour payer sa caution à hauteur de 30 millions FCFA.