Le capitaine du PSG valide la venue d’Idrissa Gana Guèye

Le capitaine du Paris-Saint-Germain (élite française), Thiago Silva a validé la piste menant à l’international sénégalais d’Everton, Idrissa Gana Guèye, une des priorités du club parisien pour renforcer son milieu de terrain.



« Je ne le connais pas beaucoup. Je sais que c’est un joueur de haut niveau parce que le PSG ne va pas chercher des joueurs qui ne sont pas au niveau de l’équipe », a dit le Brésilien, invité ce dimanche du magazine, Téléfoot de la chaîne française Tf1.



« S’il vient, on va essayer de l’intégrer le plus rapidement possible. Bien sûr que tous les bons joueurs sont les bienvenus à Paris », a indiqué le défenseur central.



APS