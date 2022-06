Le cercueil de Patrice Lumumba défile dans les rues de Bruxelles

C’est sous un petit crachin que le cortège s’est avancé lentement en milieu d’après-midi dans le quartier Matonge. La dépouille de Patrice Lumumba est accompagnée par des dizaines de personnes qui chantent et dansent. Des badauds filment la déambulation avec leur portable.



Didier Mayenga est venu de Liège pour l’évènement : « C'est un moment important parce que Patrice Lumumba était un fédérateur et il avait une dimension nationale. Il manque au pays. »



« Lumumba nous hante, il nous habite »

Sur le square Lumumba inauguré en 2018, de petits chapiteaux ont été dressés, des sièges installés. Un collectif d’associations a tenu à rendre un dernier hommage au leader congolais avant qu’il ne quitte le sol belge.



Parmi les personnes présentes, le célèbre écrivain congolais Jean Bofane, qui a du mal à réaliser : « On n'aurait jamais pu imaginer que Patrice Lumumba puisse avoir la paix. C'est très fort. C'est quelque chose qui ne nous quitte pas. La nouvelle génération, elle s'est appropriée Lumumba depuis longtemps. Lumumba nous hante, il nous habite. »



La dépouille du héros de l’indépendance est partie ensuite vers l'aéroport pour son voyage de retour dans son pays natal. Direction Onalua, le village natal de Patrice Lumumba, après une escale rapide à Kinshasa.